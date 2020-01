Un primar din Argeş şi-a pierdut mandatul după ce ANI l-a găsit incompatibil

19:10

„Mi se pare un subiect exagerat pentru că o ţară ca România, care are deficit bugetar, trebuie să se împrumute. Ca să clarificăm nişte lucruri (…), pentru că nu am putut să vorbesc până acum despre emisiunile de obligaţiuni din 21 ianuarie pe pieţele internaţionale. Da, ne-am împrumutat pe pieţele internaţionale şi astăzi pot să vorbesc despre acest împrumut, la 12 şi la 30 de ani, am împrumutat 3 miliarde de euro. Partea bună este că la 12 ani ne-am împrumutat la cel mai redus cost din istorie...