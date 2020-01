Ea se anunță a fi prima vedetă eliminată de la ”Bravo, ai stil!”

17:00

Descoperire macabră! Un bărbat a fost găsit mort în parcarea Minsiterului Muncii. Reprezentanții Poliției au fost sesizați în jurul orei 14:15. Poliţia a fost sesizată, în jurul orei 14,15, că un bărbat se află căzut, în stare de inconştienţă, în parcarea Ministerului Muncii. La faţa locului s-a deplasat o echipă de la Secţia 1 de […] The post Descoperire macabră! Un bărbat a fost găsit mort în parcarea Minsiterului Muncii appeared first on Cancan.ro.