Guvernul a decis! Forma finală a proiectului privind alegerea primarilor în două tururi de scutin a fost aprobată

18:30

Mihai Morar este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni de radio și televiziune din România. Vedeta duce un stil de viață sănătos, fără excese. Adoră să facă sport și nu există dimineață fără să iasă la alergat. VEZI AICI: MIHAI MORAR, GEST IMPRESIONANT PENTRU SOȚIA LUI. CE SURPRIZĂ I-A FĂCUT GABRIELEI LA CÂTEVA […] The post Care este marea pasiune a lui Mihai Morar. “Cel mai mare câștig!” Ce face vedeta în fiecare dimineață appeared first on Cancan.ro.