Câţi bani au încasat partidele de la stat, în ianuarie, după ce Guvernul Orban a tăiat subvenţia cu 30%. Meleşcanu şi Ponta, marii câştigători

12:50

Dacă Guvernul ar anula scutirea de impozitul pe venit pentru cei care lucrează în domeniul IT, bugetul ar creşte cu aproximativ 200 de milioane de euro pe an, potrivit unui calcul făcut de Ziarul Financiar. În noiembrie anul trecut erau 100.000 de angajaţi din IT scutiţi de impozitul pe venit, potrivit bilanţului fostului ministru al […]