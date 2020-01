Goţiu (USR) face un apel urgent pentru reluarea procedurilor de înscriere a Roşiei Montane în UNESCO

18:10

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat la ieşirea de la Parchetul General că nu are emoţii în legătură cu dosarul în care a fost citat miercuri, afirmând că ar fi vorba despre confuzii pe care le fac procurorii cu privire la funcţionarea Senatului."Astăzi nu am dat nicio declaraţie, am cerut dosarul pentru studiu şi după ce voi studia dosarul, voi putea spune mai multe. Nu am nicio emoţie, pentru că aici cred că sunt anumite confuzii pe care le face Procuratura în legătură cu funcţionarea Senatului şi atribuţiile preşedintelui", a spus Tăriceanu.Fostul preşedinte al Senatului a confirmat, totodată, că i-a fost adusă la cunoştinţă calitatea de suspect în dosarul ce vizează săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator."Dosarul este legat de situaţia de incompatibilitate a unui membru al Senatului şi, sigur, procurorii cred că fac o confuzie. Ei consideră că preşedintele Senatului este şeful Senatului. Preşedintele Senatului nu are decât un singur vot şi trebuie să respecte anumite etape procedurale care presupun, în mod obligatoriu, desemnarea de către Biroul permanent a Comisiei juridice pentru analiza dosarului, Comisia juridică trebuie să facă un raport, pe care ulterior trebuie să-l supună votului plenului Senatului", a adăugat liderul ALDE. AGERPRES/(A, AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)