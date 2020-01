Video| Mașină de poliție în flăcări pe A2

17:40

Emil Rengle, pe scena America’s Got Talent: The Champions. A fost aplaudat de o sală întreagă, însă juriul a fost șocat de numărul românului. Emil Rengle a câștigat sezonul 8 Românii Au Talent, iar acum și-a încercat norocul peste ocean, la America’s Got Talent: The Champions, o ediție în care participă cele mai bune numere […]