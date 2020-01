Moţiunea de cenzură. Câte voturi îi lipsesc lui Ciolacu: Minorităţile nu votează de frică!

18:20

Primarul comunei Crângurile, Costin Barbu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a dat o declaraţie la notar prin care a renunţat la pensia specială, despre care afirmă că „nu o merită”. „Nu m-a obligat nimeni. Consider că nu o merităm, nu am fost pe front, într-un război mondial, nici merite deosebite. Nu sunt bani nici de pensii normale. Sunt tânăr, să-mi dea Dumnezeu sănătate”, a declarat Barbu. Acesta are 40 de ani şi este la primul mandat de primar, fiind membru PSD. Şi primarul comunei...