CFR - FCSB // EXCLUSIV Istvan Kovacs va arbitra primul derby din 2020! Clujenii, neînvinși cu el la centru pe teren propriu

CCA l-a ales pe Istvan Kovacs pentru derby-ul de duminică dintre CFR Cluj și FCSB, iar campioana are motive de optimism: n-a fost învinsă niciodată pe teren propriu atunci când l-a avut ca arbitru pe „centralul” din Carei.CFR Cluj - FCSB se joacă duminică, 2 februarie, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Primul șoc al campionatului pe 2020 va avea loc chiar în runda inaugurală. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor