Al cincilea caz de infectare cu virusul din China, confirmat în Franţa

22:10

Pavel consideră că Halep are şanse reale la câştigarea turneului. Fostul jucător este de părere că atitudinea sportivei şi forma în care se află sunt nişte atuuri ce o pot ajuta pe Halep să se impună la Australian Open. ”Cred că Halep este favorită la câştigarea turneului. Nu trebuie să fii specialist ca să vezi asta. Am văzut că Simona se simte foarte bine, că e sănătoasă şi se mişcă foarte bine. Felul în care abordează fiecare punct e pozitiv. Are o plăcere în joc şi asta face diferenţa. Contr...