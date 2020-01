3 ponturi de neratat pentru partidele de vineri și sâmbătă » Cotă de 1.91 la United - Wolves

22:40

Simona Halep (28 ani, 3 WTA) mai are un singur hop până la finala de la Australian Open: în semifinale o va întâlni pe Garbine Muguruza (26 ani, 32 WTA).Meciul va avea loc mâine, de la ora 06:30, iar partida se anunță cel mai dificil test al Simonei atât de la începutul acestui an, cât și de la Australian Open.HALEP VS. MUGURUZA LIVE ONLINE PE EUROSPORT PLAYERJocul va putea fi urmărit în direct pe Eurosport și liveTEXT pe GSP. ...