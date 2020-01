Parlament: PSD depune joi moţiunea de cenzură

08:20

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin 2020 au anunţat miercuri într-o conferinţă de presă titlurile celor 18 filme selectate în competiţia oficială din acest an, printre care se regăsesc lungmetraje regizate de cineaşti renumiţi, precum Abel Ferrara, Sally Potter, Christian Petzold, Hong Sangsoo, Kelly Reichardt şi Eliza Hittman, informează variety.com.Filmul "Siberia", regizat de Abel Ferrara şi cu Willem Dafoe în rolul principal, va avea premiera mondială la Berlinală, la fel ca lungmetrajul "The Roads Not Taken", de Sally Potter, în a cărui distribuţie se regăsesc actori renumiţi, precum Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek şi Laura Linney.Printre filmele americane ce vor fi prezente la Berlin se numără "First Cow", de Kelly Reichardt, care va avea premiera internaţională în cadrul acestui eveniment, dar şi "Never Rarely Sometimes Always", regizat de Eliza Hittman.Cea mai recentă animaţie a studioului Pixar, filmul "Onward", va avea premiera internaţională în afara competiţiei, în secţiunea Berlinale Special."Undine", cel mai recent film regizat de Christian Petzold, câştigător al Ursului de Argint pentru cel mai bun regizor în 2012, va avea premiera mondială la Berlin. Regizorul iranian Mohammed Rasoulof, căruia autorităţile iraniene i-au interzis să călătorească în afara ţării, va prezenta la Berlinala 2020, în premieră mondială, filmul "There is No Evil".Şase dintre cele 18 filme incluse în competiţia oficială sunt regizate de femei.Prezentăm mai jos filmele incluse în selecţia oficială a Berlinalei 2020:În competiţie: "Berlin Alexanderplatz" (Burhan Qurbani - Germania, Olanda), "DAU. Natasha" (Ilya Khryhanosvskiy şi Jekaterina Oertel - Germania, Ucraina, Marea Britanie, Rusia), "The Woman Who" (Hong Sangsoo - Coreea de Sud), "Delete History" (Benoit Delepine, Gustave Kervern - Franţa, Belgia), "The Intruder" (Natalia Meta - Argentina, Mexic), "Bad Tales" (Damiano şi Fabio D'Innocenzo - Italia, Elveţia), "First Cow" (Kelly Reichardt - SUA), "Irradiated" (Rithy Panh - Franţa, Cambodgia), "The Salt of Tears" (Philippe Garrel - Franţa, Elveţia), "Never Rarely Sometimes Always" (Eliza Hittman - SUA), "Days" (Tsai Ming-Liang - Taiwan), "The Roads Not Taken" (Sally Potter - Marea Britanie), "My Little Sister" (Stephanie Chuat, Veronique Reymond - Elveţia), "There Is No Evil" (Mohammad Rasoulof - Germania, Cehia, Iran), "Siberia" (Abel Ferrara - Italia, Germania, Mexic), "All the Dead Ones" (Caetano Gotardo, Marco Dutra - Brazilia, Franţa), "Undine" (Christian Petzold - Germania, Franţa), "Hidden Away" (Giorgio Diritti - Italia).În secţiunea Berlinale Special: "Onward" (Dan Scanlon - SUA), "Curveball" (Johannes Naber - Germania), "DAU. Degeneration" (Ilya Khrzhanovskiy, Ilya Permyakov - Germania, Ucraina, Marea Britanie, Rusia), "Speer Goes to Hollywood" (Vanessa Lapa - Israel).Săptămâna trecută, organizatorii Berlinalei au anunăţat că filmul "My Salinger Year", regizat de Philippe Falardeau şi cu Sigourney Weaver şi Margaret Qualley în rolurile principale, va deschide ediţia din acest an a Berlinalei.Juriul competiţiei oficiale va fi prezidat de actorul Jeremy Irons.Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin se va desfăşura în perioada 20 februarie - 1 martie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu)