(Publicitate) Indicele SP500: Istoric, Compoziție, Curs și Analiză Tehnică

O concurentă care a participat la show-ul „The Voice" Australia a murit la vârsta de 43 de ani. Aceasta suferea de cancer la sân, relatează 20minutos.es. Natasha Stuart a participat la ultima ediție a concursului „The Voice" Australia și a făcut parte din echipa antrenată de Delta Goodrem.