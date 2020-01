Simona Halep - Garbine Muguruza 6-7, 5-7 // Explicațiile lui Artemon Apostu-Efremov, antrenorul Simonei: „Aici s-a făcut diferența”

09:50

Vanessa Laine Bryant (37 de ani), soția lui Kobe Bryant, cel care a decedat într-un accident de elicopter alături de fiica lor în vârstă de 13 ani, a oferit o primă reacție după evenimentul tragic petrecut duminică, 26 ianuarie. View this post on Instagram My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. ...