Orban, despre Costache: Nu îl schimb. Nu văd niciun fel de conflict între poziţia de ministru şi faptul că el operează în continuare ca medic

Acordul Brexit prevede o perioadă de tranziţie, până la data de 31 decembrie 2020, în care cea mai mare parte a legislaţiei europene continuă să se aplice în relaţia cu Marea Britanie. Sunt incluse în acest sens regulamentul european „Roam like at home” şi cel referitor la plafoanele tarifare pentru apelurile şi SMS-urile în interiorul Spaţiului Economic European (SEE, din care fac parte statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), a transmis joi ANCOM, printr-u...