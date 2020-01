Război între Primăria Galaţi şi Cavalerii Cruciaţi. Deşi pare o glumă, litigiul se va soluţiona la Tribunal

13:45

Deşi Brexit-ul are loc, „Roam like at home” şi restul reglementărilor europene privind apelurile şi SMS-urile continuă să se aplice în Marea Britanie, cel puţin până la sfârşitul anului, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).