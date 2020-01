Orban, despre iniţiatorii moţiunii de cenzură: Oameni politici care şi-au dat măsura lipsei de valoare

14:20

Românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naţionale în Marea Britanie cel puţin în acest an, chiar dacă Brexit-ul are loc la 1 februarie 2020, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), remis, joi, AGERPRES.Deşi Brexit-ul are loc, "Roam like at home" şi restul reglementărilor europene privind apelurile şi SMS-urile continuă să se aplice în Marea Britanie, cel puţin până la sfârşitul anului, susţin reprezentanţii autorităţii."Cu toate că Brexit-ul are loc, românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naţionale în Marea Britanie, precum şi de plafoanele tarifare aplicabile la nivel european pentru apelurile şi SMS-urile transmise din România către numerele de telefon din Marea Britanie, până, cel puţin, la 31 decembrie 2020. Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Acordul Brexit) prevede o perioadă de tranziţie până la finalul anului, în care cele mai multe dintre reglementările europene continuă să se aplice în relaţiile dintre cele două părţi. Negocierile ulterioare dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie vor stabili ce se întâmplă după 31 decembrie 2020", a declarat Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, citat în comunicat.Acordul Brexit prevede o perioadă de tranziţie, până la data de 31 decembrie 2020, în care cea mai mare parte a legislaţiei europene continuă să se aplice în relaţia cu Marea Britanie.Sunt incluse în acest sens regulamentul european "Roam like at home" şi cel referitor la plafoanele tarifare pentru apelurile şi SMS-urile în interiorul Spaţiului Economic European (SEE, din care fac parte statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).În acest context, utilizatorii români care călătoresc ocazional în Marea Britanie vor beneficia, cel puţin până la 31 decembrie 2020, de roaming la tarife naţionale ("Roam like at home"), deşi de la 1 februarie 2020 Marea Britanie nu mai este stat membru al Uniunii Europene.Totodată, utilizatorii (persoane fizice) aflaţi pe teritoriul ţării noastre care transmit apeluri sau SMS-uri către numere de telefon din Marea Britanie vor beneficia, cel puţin până la 31 decembrie 2020, de plafoanele tarifare aplicabile în interiorul SEE (0,19 Euro/minut, fără TVA, şi 0,06 Euro/SMS, fără TVA).Plafoanele menţionate se aplică doar apelurilor şi SMS-urilor care sunt tarifate în funcţie de consumul efectiv, nu şi celor incluse în abonamente/(extra)opţiuni.Reglementările europene vizează, cel puţin până la 31 decembrie 2020, numai teritoriul propriu-zis, european, al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, respectiv pe cel al Gibraltarului. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)