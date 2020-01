Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, despre magazinele Casei de Comerţ Unirea: „Butaforii”

16:50

Într-un interviu acordat ieri canalului de ştiri Skay Nyuz Arabiyah din Abu Dhabi, ginerele şi consilierul principal al preşedintelui Statelor Unite, Jared Kushner, declarat de ilustrul său socru drept creierul Acordului Secolului, a mărturisit: “Am studiat asta de trei ani. Am citit 25 de cărţi despre, am vorbit cu fiecare lider din regiune, am vorbit cu toţi cei implicaţi”. (Cu toţi în afara palestinieilor, dar n-are rost să ne pierdem în amănunte). S-o luăm de la coadă la cap: Kushner a vorbi...