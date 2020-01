Instanţa supremă respinge contestaţia la executare formulată de Liviu Dragnea

19:30

"Serviciul m-a scos de multe ori din încurcătură", a recunoscut tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 2 mondial, după ce a trecut joi fără mari probleme de elveţianul Roger Federer, cu 7-6 (1), 6-4, 6-3, în prima semifinală de la Australian Open, urmând să joace în ultimul act cu învingătorul dintre germanul Alexander Zverev şi austriacul Dominic Thiem, scrie AFP.Întrebat, în conferinţa de presă de după meci, dacă i-a fost greu să abordeze meciul fără să ştie în ce condiţie fizică este Federer, care avea dureri la aductori, Djokovic a răspuns: "Am încercat să mă gândesc la mine. Echipa mea mi-a spus să acord prioritate senzaţiilor mele în loc să mă gândesc cum se va simţi el, cum se va simţi sau cum va juca. E însă mai uşor de zis decât de făcut. La început, am dat prea mare importanţă la ce făcea el. Nu loveam aşa cum voiam. Serviciul m-a scos de multe ori din încurcătură. După ce am luat primul set, care a fost crucial, m-am relaxat puţin şi am început să lovesc mai bine mingea. Simţeam cum controlez mai bine meciul. Nu e niciodată uşor să joci împotriva lui Roger. Era clar că suferea. Se vedea după cum se mişca. Merită respect fiindcă a încercat să dea ce are mai bun. A jucat foarte bine. Venea la fileu şi încerca să varieze loviturile.""Da, sunt mulţumit de cum m-am simţit şi cum am jucat. Cred că ATP Cup (câştigată de Serbia - n. r) a decurs cu adevărat bine pentru mine, am petrecut multe ore pe teren, la simplu şi la dublu. A fost o bună pregătire pentru Openul Australiei. Acum am două zile de odihnă, ceaa ce-mi lasă mai mult timp să mă refac şi să regăsesc energia de care e nevoie pentru finală", a afirmat sârbul.Întrebat pe cine crede că va întâlni în finală, pe Thiem sau pe Zverev, el a spus: "Dominic a câştigat ultima noastră întâlnire directă, la Londra, a fost foarte echilibrat. Ieri a jucat un meci incredibil împotriva lui Rafa. E categoric unul dintre cei mai buni jucători din lume. Merită să ajungă aici. S-ar spune că a progresat mult pe suprafaţă dură, fiindcă jocul lui e făcut mai mult pentru suprafeţele lente. Cred însă că victoria lui de anul trecut de la Indian Wells, învingându-l pe Roger în finală, l-a făcut probabil să aibă mare încredere că poate câştiga şi turnee mari pe alte suprafeţe. Alexander n-a început foarte bine anul. M-am antrenat cu el la Brisbane în timpul ATP Cup. Nu se simţea prea bine pe teren, era lipsit de încredere. E impresionant cum a jucat până acum în acest turneu, construindu-şi jocul şi arătând un nivel ai ridicat."