Raluca de la Bambi, noi declarații după ce Adelina Pestrițu i-a furat iubitul! Cum a reacționat Andreea Tonciu când i-a auzit mărturisirile

16:30

O informație incendiară primită în vara anului trecut pe adresa pont@cancan.ro oferea detalii cutremurătoare despre mușamalizarea morții/uciderii unei adolescente. Agnes, iubita de atunci a afaceristului Florin Pîrvu zis „Chinezu”, și-a sfârșit viața în urma unei supradoze. Și totul a fost atunci mușamalizat prin implicarea judecătorului Corneliu Bogdan Ion-Tudoran, bun prieten al lui Pîrvu „Chinezu”. Patronul […] The post Agnes Ciomortan, amintirea unui deces mușamalizat de judecătorul Ion-Tudoran pentru amicul Florin Pîrvu appeared first on Cancan.ro.