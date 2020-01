CRAIOVA - GAZ METAN // liveTEXT de la 20:00 Liga 1 revine în forță cu duelul din Bănie » Cele două echipe sunt despărțite doar de un punct

18:20

Liga 1 revine din acest weekend și propune o primă etapă din acest an de foc: CFR Cluj și FCSB se vor duela pentru a dicta cine conduce lupta pentru titlu în acest an, iar Dinamo va juca un meci dificil cu Astra, o altă pretendentă la titlul de campioană.Toate meciurile din Liga 1 vor fi liveTEXT pe GSP.RO, iar la TV vor putea fi urmărite pe trei canale de sport: Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Primul meci are loc mâine, de la ora 20:00, U Craiova - Gaz Metan. ...