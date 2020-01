Rafila: OMS recomandă imperios statelor să ia măsuri pentru a diminua răspândirea coronavirusului

00:30

Ambasadorul României, Luca Niculescu, preşedintele Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franţa (GAFF), a înmânat joi Marele Premiu al GAFF diplomatului francez Claude Martin pentru cartea ŤDiplomaţia nu este un dineu de galăť.Ceremonia a avut loc la Academia Franceză şi a fost găzduită de Helene Carrere d'Encausse, Secretarul perpetuu al Academiei, în prezenţa a numeroşi academicieni, ambasadori, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi jurnalişti.Preşedintele GAFF, ambasadorul Luca Niculescu, a subliniat valoarea simbolică a lansării acestui premiu în săptămâna dedicată francofoniei, mişcare ce împlineşte în acest an 50 de ani de existenţă."Alături de Academia Franceză, în fiecare an ambasadorii francofoni vor premia o carte de diplomaţie, istorie sau politică internaţională scrisă de un autor din lumea francofonă. Sunt foarte fericit să văd că această iniţiativă, pe care am lansat-o în urmă cu un an, a prins viaţă. Volumul este excepţional : sunt 30 de ani din istoria Chinei trăiţi pe viu, dar şi momente importante din construcţia europeană sau descrierea unor mecanisme de funcţionare ale înaltei administraţii franceze", a declarat Luca Niculescu, citat într-un comunicat de presă difuzat de ambasadă.Diplomatul Claude Martin, fost ambasador al Franţei în China şi Germania, a mărturisit că această carte este "o scrisoare de dragoste pentru limba franceză şi diplomaţie". De altfel, a subliniat el, "limba franceză este, prin definiţie, limba gândirii, a poeziei, a diplomaţiei şi a spiritului". Claude Martin a amintit, de asemenea, "istoria comună atât de călduroasă dintre România şi Franţa".Editoarea Marion Hennebert a spus despre cartea ambasadorului Claude Martin, că Ťne poartă de-a lungul unei jumătăţi de secol din istoria Chinei, Europei şi Franţeiť.Marele Premiu al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franţa este rezultatul unui parteneriat cu Academia Franceză şi Academia de Ştiinţe Morale şi Politice din Franţa şi are sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franţa (GAFF) reuneşte ambasadori din state şi guverne membre, asociate şi observatoare la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), acreditaţi în Franţa. Creat în februarie 2014, GAFF are drept obiectiv promovarea limbii franceze, a valorilor şi principiilor Francofoniei.Ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu este preşedinte al GAFF din februarie 2019.