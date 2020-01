Precedentele alerte de sănătate publică ale OMS: Ebola, Zika, polio şi gripa porcină

01:30

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi că nu se pune problema unei reveniri a formaţiunii sale în PNL, din cauza diferenţei de viziune, dar a menţionat şi că unele persoane ar fi fost "paraşutate" în Partidul Naţional Liberal, având o agendă proprie."Nu ne-am pus problema - nici eu, nici colegii mei - a unei întoarceri în PNL. Dintr-un motiv simplu. De ce ne-am despărţit? Pentru că PNL s-a dus către o direcţie care este conservatoare, cea din PPE. Şi eu şi colegii mei, care m-au urmat, am spus: 'Nu, noi trebuie să păstrăm flacăra unui liberalism autentic, care nu e ceea ce se întâmplă în PPE'. În PPE nu e liberalism, sunt partide de factură conservatoare. Nu s-au schimbat lucrurile între timp şi vrem în continuare să reprezentăm pe cei care în România cred în valoarea ideilor şi principiilor liberale", a spus liderul ALDE, la TVR 1.El a făcut aluzie şi la Rareş Bogdan, declarând că acesta ar fi fost "paraşutat" în partid şi că ar avea o agendă proprie."Sunt la nivelul organizaţiilor, la nivelul oamenilor pe care îi cunosc - nu îi cunosc pe toţi, pentru că e o generaţie tânără în PNL pe care o cunosc foarte puţin sau aproape, pe unii, deloc - dar sunt unii care păstrează anumite nostalgii legate de istoria recentă, de după '90 a PNL, alţii care nu au niciun fel de legătură, alţii care au venit şi sunt paraşutaţi în PNL, nu ştim pe ce mecanisme - cum e cu domnul cu batistuţă la buzunar - şi care fiecare are câte o agendă proprie. Eu, din ceea ce ştiu, am înţeles că domnul cu batistuţă visează să ajungă preşedintele PNL. (...) E dreptul lui să viseze. Cred că cei din PNL nu sunt atât de încântaţi şi nici atât de naivi să nu vadă care este esenţa acestui personaj", a spus liderul ALDE.Pe de altă parte, Tăriceanu a declarat că nu se pune problema unei alianţe cu PSD, chiar dacă acest partid are o nouă conducere."Eu cred că după cele întâmplate anul trecut, pe care noi le-am receptat foarte prost - atitudinea PSD condus la vremea respectivă de altcineva, de doamna Dăncilă - a lăsat nişte răni foarte adânci în cadrul ALDE. PSD cred că trebuie să se reformeze, trebuie să se refacă, trebuie să tragă nişte învăţăminte din greşelile pe care le-a făcut. Şi noi am făcut greşeli. Toţi trebuie să ne recompunem într-un fel şi să ne recăpătăm suflul pentru alegerile următoare. (...) Nu se pune problema (revenirii într-o alianţă cu PSD, n.r.)", a precizat el.În ce priveşte alegerile locale, Tăriceanu a arătat că ALDE va încheia alianţe în special în localităţile mai mici."Astăzi am făcut o videoconferinţă cu organizaţiile din ţară şi mi-au spus: 'Dar eu în comuna cutare vreau să fac alianţă cu nu ştiu cine...', (...) E liber (la alianţe, n.r.). Pe plan local trebuie să se asigure guvernarea localităţii. Nu asta e problema. Sigur că în marile oraşe, acolo unde votul e preponderent politic, acolo o să fim foarte atenţi. Şi v-am spus: drive-ul este pe a merge singuri în alegerile locale", a precizat el.În acest sens, Tăriceanu a adăugat că la Bucureşti ALDE are şi variante proprii de candidaţi, dar că într-un eventual tur doi, el ar fi înclinat să îl susţină pe Nicuşor Dan, apreciind că acesta este "serios, perseverent, dedicat"."Eu aş fi destul de deschis şi înclinat - cel puţin personal, nu ştiu colegii mei, nu ştiu electoratul nostru - dar eu aş fi dispus, de exemplu, să îi dau sprijin", a precizat Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)