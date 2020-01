Urmează replica?! Alertă în România după cutremurul de azi-noapte

21:40

Raluca de la Bambi a făcut noi declarații despre episodul în care Adelina Pestrițu i-a furat iubitul. Totul s-a petrecut în platoul de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, iar Andreea Tonciu a intervenit imediat în discuția cântăreței cu Ilinca Vandici. Citește și: Maria Ilioiu, gest tranșant după cele mai recente înjurături făcute de Andreea Tonciu […] The post Raluca de la Bambi, noi declarații după ce Adelina Pestrițu i-a furat iubitul! Cum a reacționat Andreea Tonciu când i-a auzit mărturisirile appeared first on Cancan.ro.