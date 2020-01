Raed Arafat a făcut anunțul despre cutremurul de azi-noapte: „Au existat…”

23:20

Laurette Atindehou este, acum, o mămică fericită! Fiica ei, Selena, a trecut peste incidentul din finalul anului trecut, când a fost bruscată de colegii de la școala din Panduri și și-a rupt chiar un dințișor. Frumoasa mulatră s-a mutat în casă nouă, în Pipera, și a transferat-o pe micuță la o altă școală, unde se […] The post Laurette a luat măsuri după ce fiica i-a fost agresată la școală… I-a pus ”bodyguard” puștoaicei! appeared first on Cancan.ro.