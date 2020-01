Bianca Rus, replică pentru Cătălin Botezatu. “Toate au o limită!” De unde a pornit conflictul dintre juratul de la “Bravo, ai stil! Celebrities” și brunetă

09:40

Universitatea Craiova primi astăzi de la ora 20:00 în Bănie vizita formației Gaz Metan Mediaș. Partida, care se va disputa în cadrul rundei a XXIII-a, prima programată în 2020 se anunță a fi una viu disputată având în vedere că cele două formații sunt despărțite de doar un punct în clasameent, oltenii fiind pe locul […] The post Oltenii vor toate punctele la primul meci oficial din 2020: „Sunt posibile toate scenariile, dar trei puncte ne-ar ajuta foarte mult!” appeared first on Cancan.ro.