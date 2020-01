Ministrul Culturii: Procedura includerii zonei Roşia Montană în patrimoniul UNESCO va fi reluată

13:30

Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană vineri, la ora 23:00 GMT, punând capăt celor 47 de ani de apartenenţă a sa la blocul comunitar, prilej pentru numeroşi politicieni britanici, europeni sau alte figuri publice să-şi exprime gândurile şi să transmită mesaje, consemnate de agenţiile internaţionale de presă. * Premierul britanic Boris Johnson: 'Treaba noastră ca guvern - treaba mea - este să unim această ţară şi să mergem mai departe', a transmis el. 'Cel mai important lucru de spus în această seară este că acesta nu este un sfârşit, ci un început. Aceste este momentul când zorii răsar şi cortina se ridică pentru un nou act. Este un moment de reală înnoire naţională şi schimbare'. * Liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn: 'Locul Marii Britanii în lume se va schimba. Întrebarea este în ce direcţie o luăm acum', a spus el. 'Putem colabora cu alte state pentru a dezvolta comerţul, a îmbunătăţi drepturile şi protecţiile, a investi în comunităţile noastre, a aborda ameninţarea catastrofei climatice, a lupta împotriva abuzurilor faţă de drepturile omului şi a promova pacea.''Putem construi o Mare Britanie cu adevărat internaţionalistă, diversă şi îndreptată spre exterior. Sau ne putem întoarce spre interior şi să ne tranzacţionăm principiile, drepturile şi standardele pentru a ne asigura acorduri comerciale aranjate în grabă, unilaterale, dereglementate cu (preşedintele american) Donald Trump şi alţii'. * Preşedinta CE, Ursula von der Leyen: 'Este o poveste de prieteni vechi şi noi începuturi', a declarat ea la BBC. 'Este o zi emoţionantă, dar aştept cu nerăbdare etapa următoare'. 'Negocierile vor fi dure, dar noi vrem să fim cei mai apropiaţi prieteni şi parteneri la care vă puteţi gândi', a adăugat şefa UE cu privire la un viitor acord comercial. * Negociatorul-şef al UE, Michel Barnier: 'Astăzi, gândurile mele se îndreaptă spre milioanele de cetăţeni britanici care sunt trişti, aşa cum şi noi suntem trişti astăzi', a declarat el la BBC.* Ministrul de externe irlandez, Simon Covey: 'Dintr-o perspectivă irlandeză, astăzi este o zi tristă', a afirmat el la Sky News. 'Fireşte, acceptăm şi respectăm decizia Marii Britanii de a se retrage, dar punctele noastre de vedere rămân neschimbate: credem că aceasta a fost o situaţie perdantă pentru toată lumea. Credem că locul Marii Britanii în lume va fi diminuat prin faptul că nu va avea solidaritatea şi sprijinul apartenenţei la uniune. Credem că UE va fi mai slabă fără o ţară atât de mare precum Regatul Unit ca parte a ei'. * Premierul regional scoţian, Nicola Sturgeon: 'În noaptea aceasta, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Acesta va fi un moment de profundă tristeţe pentru mulţi dintre noi în întregul Regat. Iar aici, în Scoţia, dat fiind că (Brexit-ul) se întâmplă împotriva voinţei unei vaste majorităţi dintre noi, această tristeţe va avea accente de furie. (...) Vreau să mă axez pe ceva mult mai important. Speranţa unui viitor diferit şi mai bun pentru Scoţia... După seara aceasta, acest viitor ni se deschide doar odată cu independenţa. Sarcina noastră este să convingem majoritatea oamenilor din Scoţia să îl aleagă'. * Ministrul-şef al Gibraltarului, Fabian Picardo: 'Guvernul meu şi majoritatea cetăţenilor Gibraltarului regretă profund ceea ce urmează să se întâmple'. 'Pentru noi, astăzi nu este o zi de sărbătoare şi ştiu că acelaşi lucru este valabil şi pentru mulţi din partea spaniolă a Gibraltarului care doresc ca Gibraltarul să rămână în UE', a declarat Picardo la televiziunea publică spaniolă TVE. * Fostul premier britanic David Cameron: 'Este, evident, o zi foarte mare pentru ţara noastră', a spus pentru Sky News cel care a convocat referendumul din 2016 şi apoi a demisionat după votul pentru Brexit. 'Am acceptat întotdeauna rezultatul referendumului şi am ştiut că această zi va veni. Suntem una dintre cele mai mari economi ale lumii (...) putem face un succes din alegerea pe care o facem şi sunt sigur că este exact ceea ce vom face'. * Ministrul de externe german, Heiko Maas: 'Sunt mulţumit că am putut preveni haosul unui 'no deal'. Dar tot este păcat că (Marea Britanie) pleacă', a scris el pe Twitter cu haştagul #BrexitDay. 'Sper că putem conveni un nou parteneriat. Mâine deschidem un nou capitol'. * Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, şi-a exprimat şi el regretul la postul public ZDF, dar a afirmat că 'trebuie să privim înainte şi să ne asigurăm că Uniunea Europeană devine mai puternică şi nu mai slabă'. * Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby: 'Pentru ca viitorul nostru să funcţioneze, trebuie să-l facem să funcţioneze împreună. Trebuie să fim uniţi într-o viziune comună pentru ţara noastră, oricât de mari ar fi diferenţele dintre noi în atingerea lui'. * Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, într-un alt registru pentru Daily Telegraph: 'Poporul britanic a vrut să iasă de sub tirania Bruxellesului. A vrut capacitatea de a lua propriile decizii. Şi noi vrem acelaşi lucru pentru poporul britanic'.