Diana Dumitrescu revine pe “sticlă”. Ce show va prezenta actrița la Antena 1. “Aștept cu nerăbdare!”

Un nou sezon al show-ului de mare succes "Românii au Talent" va reveni, peste doar câteva zile, la Pro TV, iar fanii emisiunii așteaptă noile surprize cu sufletele la gură. Andra Măruță nu putea să lipsească dintre jurați și va face, din nou, o echipă formidabilă alături de Andi Moisescu, Mihai Petre și Florin Călinescu. […] Andra a dezvăluit ce se întâmplă în culisele show-ului Românii au Talent: "Mi se taie respirația și acum!"