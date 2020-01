Seriale coreene pe care le poți urmări pe Netflix cu subtitrare în limba română

12:00

Dinu Săraru a împlinit, joi, 88 de ani, iar Mircea Badea i-a urat maestrului “La mulți ani”. Totodată, prezentatorul TV a dezvăluit că, în urmă cu 15 ani, a scris un material după ce a fost inspirat de personajul Pătru din romanul “Niște țărani”, care aparține marelui eseist român. Citește și: Carmen Brumă, fotografiată fără haine. […] The post Mircea Badea, articol tulburător scris în urmă cu 15 ani. “Am loc de veci. Este singura realizare a mea! Poate că în cer, acum, sunt…” appeared first on Cancan.ro.