Reacția mamei tinerei incendiate, după condamnarea la 24 de ani a fostului iubit criminal: ”Sunt distrusă!”

Administrația Națională de Meteorologie întocmește, la diferite intervale de timp, statistici referitoare la temperaturile maxime absolute și la cele minime absolute înregistrate în România de-a lungul mai multor ani. Luând ca perioadă de referință anii 1961 – 2019, spre exemplu, meteorologii au reușit să întocmească o statistică extrem de concludentă în ceea ce privește nu […]