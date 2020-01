CRAIOVA - GAZ METAN 3-1 // Dan Nistor, savuros de la primul meci: „Am primit cadou un praz” + „Eu sunt pe motorină, mă încălzesc mai greu”

20:50

Alexandru Chipciu, 31 de ani, e pregătit pentru duelul de duminică seara cu FCSB, nimeni alta decât fosta sa echipă. Cel mai important transfer al campionei le-a făcut o promisiune fanilor „feroviarilor”. CFR Cluj - FCSB se joacă duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. „E un meci aparte, am jucat mulți ani acolo. Dar au trecut mulți de când am jucat pentru ei. ...