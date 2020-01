Nimeni nu se aștepta la asta! La ce vârstă și-a pierdut Abi Talent virginitatea: „N-o lăsa maică-sa să stea cu mine, zicea că sunt țigan și că am păduchi”

16:00

Alina Eremia a fost atrasă de mică de tatuaje, dar când a crescut, parcă i-a fost teamă să-și pună în aplicare planul. A ezitat, după cum povestește, pentru că i-a fost, oarecum, teamă, mai mult, mama ei a cam oprit-o din drum. Dar nu i-a putut impune să nu se ”picteze”. Alina și-a luat inima-n […] The post Alina EremiaAlina Eremia, la momentul adevărului! Câte tatuaje are și ce semnifică fiecare: ”Le-am cerut detalii…” appeared first on Cancan.ro.