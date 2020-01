Baschet masculin: Victorii pe linie ale gazdelor, în Liga Naţională

20:40

Pabal, ciobănescul german care a lucrat timp de şapte ani alături de jandarmii covăsneni, a ieşit vineri la pensie, iar foştii colegi i-au organizat o ceremonie de rămas bun în curtea unităţii."A fost un camarad de nădejde", a declarat şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna, locotenent colonelul Adrian Nichifor, care i-a pus în jurul gâtului o medalie cu şnur tricolor."În urmă cu şapte ani a sosit în unitate, în anul 2013, era proaspăt 'absolvent' al Centrului Chinologic de la Sibiu, şi un coleg care s-a pensionat, plutonierul major Sălaghe Eugen, a avut grijă de el. Noi l-am folosit în diferite misiuni specifice Jandarmeriei, de la misiuni de menţinere a ordinii publice, la manifestări sportive, la meciuri de fotbal, baschet, precum şi la alte misiuni specifice. A parcurs diferite forme de pregătire, pentru că orice câine de serviciu merge la evaluări periodice la Centrul Chinologic Sibiu, iar comisia de acolo îşi dă avizul privind menţinerea în activitate, folosirea în continuare pe genul de misiuni pentru care a fost specializat (...) Medicul veterinar a constatat că are o serie de afecţiuni şi nu mai poate fi folosit în misiuni (...) E prima dată când am organizat o astfel de activitate şi eu consider că e o formă de respect pentru toţi cei care îşi aduc contribuţia pentru bunul mers al misiunilor Jandarmeriei", a declarat Adrian Nichifor.Acesta a menţionat că unitatea mai are încă doi câini, iar Pabal va ajunge în familia unui jandarm, care s-a oferit să îl adopte."Pe pagina ministerului există un link cu animalele de serviciu care sunt disponibilizate şi cine doreşte să adopte un câine pensionar o poate face. Pabal răspunde foarte bine la comenzi, e bun, un animal echilibrat şi eu zic că sergentul major Ticuşan Florin, colegul nostru care l-a preluat, o să aibă grijă de el, ţinând cont că locuieşte la casă", a mai spus şeful Jandarmeriei Covasna. Foto: (c) Oana Mălina NEGREA / AGERPRESSergentul major Emanuel Bontea, care a făcut echipă cu Pabal în ultimul an, s-a despărţit cu ochii în lacrimi de camaradul său."E un moment emoţionant, mă despart de prietenul meu, de colegul meu cu care am lucrat timp de un an de zile. Îi doresc pensie lungă şi sunt sigur că colegul meu va avea grijă de el, aşa cum am avut şi eu (...) Îi plac slănina şi brânza, ăsta e un pont (...) A fost un camarad foarte bun, foarte blând, nu am avut niciodată probleme cu el, ne-am ataşat unul de altul foarte repede. A fost primul meu câine şi tocmai de aceea e atât de grea despărţirea. Sper ca şi următorul câine să fie cel puţin la fel de bun precum a fost Rex, nu îi spun Pabal, pentru că toată lumea îl ştie de Rex", a mărturisit Emanuel Bontea.Sergentul major Ticuşan Florin l-a asigurat că Pabal va fi răsfăţatul noii familii."Îl asigur pe colegul meu că îi voi asigura câinelui un climat cordial şi tot ataşamentul membrilor familiei. Mai avem acasă încă doi câini, iar el va fi al treilea şi, probabil, cel mai răsfăţat. Experienţa lui sper să-i disciplineze şi pe ceilalţi. Am desfăşurat mai multe misiuni în patrulă mixtă şi în patrulă canină cu el şi cu colegul meu şi am observat că era foarte iubit, pe stradă copiii veneau să facă fotografii cu el (...) Am fost cucerit şi de disciplina pe care o are şi am considerat că este câinele care atunci când ajungi acasă îţi poate face ziua mai frumoasă", a spus sergentul major Ticuşan Florin."Pabal a fost alături de noi în sute de misiuni, a stat cu urechile ascuţite, ţintind spre cer şi corpul arcuit, întotdeauna pregătit să intervină, dar cel mai mult iubea activităţile demonstrative sau patrularea prin parcuri, când era înconjurat de copii, momente în care coada sa jucăuşă se transforma într-o elice. Astăzi nu a fost la fel de ţanţoş ca de obicei! Urechile pleoştite, privirea tristă, nu mai are chef de joacă (...) A îmbrăcat pentru ultima dată hamul inscripţionat, uniforma sa, şi a venit alături de colegii lui, jandarmii covăsneni, nu pentru a pleca într-o nouă misiune, ci pentru o ultimă defilare! În aplauzele întregii unităţi, Pabal se retrage din activitate, devenind jandarm veteran", a adăugat locotenent colonelul Marius Pintilii, şeful Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică (OSP) al Jandarmeriei Covasna. Foto: (c) Oana Mălina NEGREA / AGERPRESPabal s-a născut în iulie 2012, la Centrul Chinologic al MAI de la Sibiu. Un an mai târziu, după parcurgerea cursului de "Iniţiere în dresaj şi preluare tineret canin", a fost repartizat la Jandarmeria Covasna, unde a mai urmat o perioadă de predresaj de încă un an şi jumătate, la finalul lunii iunie 2014 el fiind atestat în specializarea "patrulare şi intervenţie". AGERPRES / (A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)