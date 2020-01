Procesul lui Trump: O senatoare republicană va vota împotriva audierii de noi martori

23:40

Scriitorul Mircea Cărtărescu a dezvăluit vineri seara, la o întâlnire cu liceeni bucureşteni, că cea mai recentă carte a sa, "Melancolia", a văzut lumina tiparului "neterminată", ediţia integrală, ilustrată, urmând să apară în toamna acestui an."Am să vă spun un secret. E oarecum riscant secretul acesta, dar tot o să vi-l spun. Şi anume că 'Melancolia' nu este o carte care cuprinde trei povestiri, este o carte care are cinci povestiri, ca şi prima mea carte de acum 30 de ani, 'Nostalgia'. Este un pandant al 'Nostalgiei'. Am vrut să scriu, după 30 de ani de la acea carte pe care am scris-o când aveam 27-28 de ani, am vrut să scriu acum o carte care să semene şi să nu semene cu ea. Şi am scris cinci povestiri", a spus Cărtărescu.El a explicat însă că a fost silit să o predea spre publicare neterminată."Numai că în momentul în care a venit târgul de carte din primăvara trecută (Bookfest n.r.), eu nu terminasem două dintre ele. Dar editorul mi-a cerut insistent această carte, spunându-mi că are nevoie de.... e un cuvânt foarte urât... că are nevoie de un bestseller. Şi eu am rezistat cât am rezistat, dar, voi o să aflaţi - care o să vă apucaţi de scris - că nu poţi să rezişti unui editor. Aşa cum se zice că nu poţi să te opui conspiraţiei banului, trebuie să i te alături, la fel nu te poţi opune conspiraţiei editorului, trebuie să i te alături. Aşa încât am fost silit să dau această carte neterminată. Ea cuprinde trei povestiri, e adevărat, povestirile centrale şi cele care se numesc cu-adevărat 'Melancolia', dar nu cuprinde introducerea, un text care se numeşte 'Jocul' şi finalul, care se numeşte 'Închisoarea', deci două povestiri pe care eu le-am inclus în această primă ediţie. Dar, la toamnă, va apărea o ediţie deosebită, ilustrată într-un mod foarte interesant, zic eu, şi care va cuprinde cartea integrală", a arătat scriitorul.Cărtărescu a vorbit despre geneza cărţii sale, ca şi despre condiţia scriitorului şi a literaturii în lumea actuală, deplângând "vânzoleala" adusă de noile tehnologii care va conduce la "transformarea omului"."Toată această vânzoleală omenească, toată această schimbare adusă de noile tehnologii, de fapt, dă nu numai literatura peste cap. Dă şi ştiinţele peste cap, dă şi filosofia peste cap, dă însăşi ideea de om peste cap. (...) Ştiţi lucrul acesta, nu trăim doar o revoluţie tehnologică, trăim o transformare a omului. Nu ne dăm foarte tare seama de ea, pentru că suntem prinşi în mijlocul... 'în miezul unui ev aprins', cum spunea Labiş. Dar aşa se-ntâmplă, omul se va schimba. Se va schimba extraordinar de tare. Eu sper să-şi ducă cu sine, ca un fel de mic organ atavic, şi literatura şi artele. Sper ca ele să rămână şi să rămână semnificative, importante măcar pentru o parte dintre oameni. Dar nu bag mâna în foc despre ce se va-ntâmpla", a spus Cărtărescu.El a pledat pentru îmbinarea lecturii cu consumul noilor tehnologii moderne."Îmi place să scriu şi să citesc. Nu ştiu ce fel de scriitor oi fi, dar mă apreciez foarte tare ca cititor. Adică eu sunt un mare cititor, cred că am fost întotdeauna un mare cititor şi iubesc cărţile mai mult decât orice pe lume. Ştiu că, acum, vouă vi se pare puţin ciudat lucrul ăsta, pentru că obişnuinţa ecranelor e absolut normală. Şi eu stau tot timpul pe ecrane. Să nu credeţi că sunt cine ştie ce anahoret într-o peşteră îndepărtată. Am toate gadgeturile cu putinţă, am şi ceas Samsung, am şi iPhone şi nu ştiu câte computere ş.a.m.d. şi petrec şi eu foarte mult timp pe Facebook, ca şi voi, petrec timp şi pe Netflix şi pe FlyBorg. Sunt abonat la toate, ce să mai zic, dar a citi, a citi - nu vreau să fac o pledoarie, pentru că, de obicei, când faci o pledoarie obiectul acesteia e deja pe dric - a citi e altceva, e o altfel de experienţă. E păcat pentru un om să îmbrăţişeze din toate puterile sale tot ce-i aduce tehnologia modernă, lăsând deoparte cartea. Eu aş zice că ambele trebuie urmate. Se suplinesc unele pe altele, nu se distrug. O carte pe care-o citeşti şi un film pe care-l vezi pe Netflix sunt două experienţe atât de diferite, încât trebuie să le-ncerci musai pe-amândouă", a mai spus Mircea Cărtărescu.Revista Observator cultural a reluat, vineri, seria de ediţii Observator Lyceum în 2020 cu o întâlnire cu Mircea Cărtărescu, laureat, în 2016, al Premiului Observator cultural pentru proză, pentru romanul "Solenoid", Editura Humanitas. În cadrul evenimentului, desfăşurat la Muzeul Naţional al Literaturii Române, liceenii bucureşteni au discutat cu autorul despre cea mai recentă carte a sa, "Melancolia" (Editura Humanitas, 2019). AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)