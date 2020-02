VIDEO Dan Petrescu despre transferul lui Ianis Hagi la Rangers: „Presiunea e fantastică acolo”

17:40

Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 112 WTA) a povestit cum a fost păgubită de Clubul Sportiv al Armatei, care nu a mai plătit-o de peste un an.„Sunt legitimată la clubul Steaua, dar nu am mai primit de peste un an de zile nimic de la ei și sper totuși să finalizăm această problemă pentru că sunt totuși o jucătoare de top.Nu sunt la început de carieră, am o experiență, anul trecut am jucat semifinală de Fed Cup. ...