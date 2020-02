Primul senator care renunţă la pensia specială, prin act notarial: Legea votată în Camera Deputaţilor „este o cacealma”

18:00

Poliţiştii din Harghita au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru incitare la ură şi discriminare, în cazul celor doi brutari din Sri Lanka, angajaţi în comuna Ditrău. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Harghita, Gheorghe Filip, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că în cazul Ditrău este deschis un dosar de cercetare penală in rem. „A fost deschis un dosar de cercetare penală in rem faţă de infracţiunea de incitare la ură sau discriminare. Noi nu avem o persoană, deocamdată am înregistra...