Bolivia: Tentativă eşuată de a constitui un front comun în faţa partidului lui Evo Morales

22:10

Scriitoarea americană Mary Higgins Clark, "regina suspansului" şi una dintre autoarele cele mai vândute din lume, a murit la vârsta de 92 de ani, informează sâmbătă AFP.Mary Higgins Clark a murit "înconjurată de familie şi prieteni", a anunţat vineri casa sa editorială, Simon and Schuster.Higgins Clark a scris peste 50 de cărţi din care a vândut câteva sute de milioane de exemplare, 80 de milioane doar în SUA.Născută la New York, în Bronx, la 24 decembrie 1927, într-o familie modestă de origine irlandeză, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark povestea că a luat virusul scriiturii la vârsta de 7 ani, irlandezii fiind adesea "scriitori înnăscuţi". A cunoscut succesul în jurul vârstei de 40 de ani, după o serie de tragedii personale.Tatăl ei a murit în urma unei crize cardiace pe când Mary avea doar 10 ani, iar mama ei, trezindu-se singură cu trei copii de crescut, se vede nevoită să împartă casa cu alte persoane. Mary a început să muncească de la vârsta de 15 ani, mai întâi într-un hotel şi apoi ca dactilografă. S-a măritat la 20 de ani, a lucrat timp de un an ca stewardesă pentru compania Pan Am, însă ulterior s-a dedicat creşterii celor cinci copii pe care îi avea cu soţul ei, Warren Clark.Însă Mary Higgins Clark rămâne văduvă la doar 35 de ani, după ce soţul moare în urma unei crize cardiace la doar 44 de ani.Se angajează din nou ca dactilografă, dar visează în continuare să trăiască din scris şi, după o serie de cărţi cu care nu a avut succes, începe să scrie romane poliţiste. În sfârşit cunoaşte succesul şi, pentru a recupera timpul pierdut, se înscrie la o universitate din New York unde obţine diploma în filosofie, prima sa diplomă universitară, la vârsta de 50 de ani.Multe dintre romanele ei poliţiste au fost adaptate pentru televiziune sau cinema, precum A Stranger is Watching, Where are The Childen sau All around The Town. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat)