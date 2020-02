Consiliul Naţional al PNL se reuneşte în şedinţă; pregătirea campaniei pentru locale, pe ordinea de zi

07:50

Solistul trupei Bere Gratis, Mihai ''Miţă'' Georgescu, s-a născut la 2 februarie 1980, la Bucureşti. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane, dar a urmat şi cursuri de canto clasic, potrivit site-ului oficial al trupei, www.beregratis.ro.A mai cântat cu Ghost şi este pasionat de fotbal, fiind suporter înfocat al echipei Steaua Bucureşti. Artistul preferat rămâne Freddie Mercury, primul disc pe care l-a cumpărat fiind "A Night at the Opera" al formaţiei Queen.Este unul dintre fondatorii formaţiei de pop-rock Bere Gratis, care s-a născut din trupa Ghost, la 20 septembrie 1998. Schimbarea a fost făcută după ce membrii de atunci, Mihai Georgescu (voce), Robert Anghelescu (clape), Marius Dobre (chitară), Mihai Suciu (tobe) şi Marius Mirea (bass), au constatat că numele Bere Gratis are succes la public. Bere Gratis a susţinut concerte în cluburi şi discoteci studenţeşti. Au participat la Festivalul Berii (Bucureşti, septembrie 1999), au cântat în deschidere pentru nume consacrate ca Pasărea Colibri, Iris, Sfinx Experience sau Class. Primul hit lansat a fost ''Ce mişto'', iar la 25 mai 1999, a apărut albumul de debut al grupului Bere Gratis, cu titlul ''De vânzare''. Trupa a devenit una dintre cele mai cunoscute din România, urmând albumele ''Vino mai aproape'' (LP, 2001), ''Acolo sus'' (LP, 2003), ''Electrophonica'' (LP live, 2004), ''Post Restant'' (LP, 2005), ''Ediţie de buzunar'' (EP, 2006), ''Where We Go/Rosy'' (EP, 2007, Relief Studio, Fribourg, Elveţia), ''Revoluţie de catifea'' (LP, 2007).În iunie 2005, Mihai Georgescu s-a căsătorit cu Liana Stanciu, realizator de emisiuni radio şi tv, la rândul ei o iubitoare a rock-ului. Au împreună o fetiţă, Ana-Teodora, născută la 7 decembrie 2005. Concert Bere Gratis, Bucureşti, 2005.Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO La începutul lunii februarie 2008 a fost lansat albumul umanitar ''Salvaţi-vă îngerii!'', ale cărui încasări au fost donate Fundaţiei ''Teodora Georgescu'' pentru lupta împotriva cancerului la copii. Mihai interpretează pe acest album piesa ''Dar de la Dumnezeu'' (muzica: Dantis Christos/versuri: Mihai Georgescu). Anul 2009 a fost foarte plin pentru Bere Gratis. Formaţia a lansat single-ul ''Vacanţă la Roma'', a susţinut un concert aniversar la zece ani de la înfiinţare, a lansat un dublu disc live cu înregistrările din concert (''Live X'', LP live) şi a lucrat la noul album pe care l-au lansat în decembrie - ''Pe marele ecran''.Activităţile caritabile la care formaţia Bere Gratis a participat au continuat în 2010 cu concertul "Cântec pentru Haiti" (pe 19 februarie), dedicat copiilor din acest stat afectat de un puternic seism, cu acţiunile umanitare în scopul strângerii de fonduri pentru Spitalul de copii ''Marie Curie'' din Bucureşti, cu participarea pro-bono la mega-concertul "Rock pentru Viaţă", organizat pe 1 iunie, de Ziua Copilului, iar pe 1 septembrie Miţă a jucat "Fotbal pentru Viaţă" într-un meci caritabil. Mihai Georgescu la concertul aniversar 'Bere Gratis - 10 ani', pe scena Teatrului Naţional, Bucureşti, 2009.Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOÎn luna decembrie 2010 au lansat un nou album, "O colecţie". La Gala Premiilor Radio România Actualităţi din luna martie 2011, piesa "Stai pe acelaşi drum" a fost desemnată "Cel mai bun cântec pop-rock" al anului 2010.Pe 30 mai 2012, a avut loc un nou concert "Live în Garajul Europa FM", prilejuit de lansarea albumului intitulat "În faţa ta", iar la 19 noiembrie, trupa a susţinut concertul de promovare al albumului, la Teatrul Naţional Bucureşti.Pentru a susţine campania umanitară "Împreună pentru cei mici - SMS 8844" destinată renovării blocului operator din Clinica de Chirurgie a Spitalului "Marie Curie" din Bucureşti, Bere Gratis a compus melodia "Mie îmi pasă de îngerii mei", piesă interpretată împreună cu corul Accoustic condus de dirijorul Daniel Jinga. Tot în 2012, Bere Gratis a participat, în scop umanitar, la Gala Crucii Roşii Române, când a fost lansat proiectul "Puncte de prim-ajutor în zone izolate".Anul 2013 a deschis seria unor colaborări de succes cu artişti din muzica autohtonă: Bere Gratis a lansat două noi single-uri, "Două inimi" (cu Giulia, în luna mai) şi "O lume nebună" (featuring Zhao, în decembrie). Pentru a sărbători cei 15 ani de existenţă, formaţia şi-a întâlnit publicul în spectacole cu invitaţi speciali (Paula Seling, Giulia, Zhao, Shift), precum şi în concertul aniversar "Două inimi - Bere Gratis 15 ani" şi totodată primul turneu naţional al formaţiei, cea de-a doua parte a turneului având loc în primăvara anului 2014. În toamna anului 2014 a fost lansat videoclipul piesei ''Noapte caldă'', cu Bere Gratis feat Sore. În 2016 a fost lansat albumul "Tonomatul de vise", care include piesa "Noapte caldă", dar şi piesele "Două inimi" cu Giulia, "Până sus la cer" cu Mellina, "Iarna ne-a surprins îndrăgistiţi" cu Elena Gheorghe, "Frate" cu Gheorghe Zamfir &Shift, "O lume nebună" cu Zhao.Bere Gratis şi-a sărbătorit "majoratul" într-un concert excepţional în 27 octombrie 2016, la Sala Palatului din Bucureşti.În mai 2018, Mihai "Miţă" Georgescu a participat la evenimentul fotbalistic caritabil "Uniţi pentru Mihai" care a reunit, pe Stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea, aproape 60 de mari glorii ale fotbalului românesc, în spiritul de echipă şi al solidarităţii pentru o cauză umană, cea a fostului internaţional Mihai Neşu.Mihai 'Miţă' Georgescu (stg.), solistul trupei Bere Gratis, Mihai Neşu (ctr.) şi Gică Popescu (dr.), la conferinţa de presă organizată cu ocazia evenimentului fotbalistic caritabil 'Uniţi pentru Mihai', Oradea, 2018.Foto: (c) EUGENIA PAŞCA / AGERPRES FOTOTot în 2018 au fost înregistrate videoclipurile pentru piesele "La tine aş vrea să vin" feat. La tine aş vrea să vin" feat. Lora şi "Dor". La 1 noiembrie 2018, Bere Gratis a susţinut un concert aniversar de 20 de ani într-o variantă simfonică. Spectacolul s-anumit "Simfonia 20" şi a avut loc la Sala Palatului, trupa fiind acompaniată de Orchestra Metropolitană Bucureşti şi Corul Accoustic.