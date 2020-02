VIDEO - Incendiu puternic in Calarasi. Trei cladiri au luat foc

16:00

Situatie dramatica a unui tanar ars pe 70% din corp. El a fost transferat cu intarziere in strainatate desi se afla in stare critica. Acum si-a revenit din coma, iar clinica din Viena a cerut transferul sau inapoi in Romania. Statul a asigurat transportul acestuia in tara, insa pe drum s-a constatat ca nu exista locuri in spitalele din tara pentru el. In plus, tanarul a fost infectat in Romania cu doua dintre cele mai puternice bacterii intraspitalicesti din cate exista.