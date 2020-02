Un jandarm din Cluj-Napoca a snopit în bătaie un bărbat, iar incidentul a fost filmat

10:40

Oficialii Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj au anunțat că o femeie este izolată la domiciliu. A revenit, recent, dintr-o deplasare pe care a făcut-o în China, țară afectată de coronavirus. Aceasta lucrează la o companie cu sediul în Cluj-Napoca, iar în ultimele zile a participat la un program de training în Beijing. (VEZI AICI: CORONAVIRUS ÎN […]