Lidia Buble, mesaj subliminal, după așa-zisa despărțire de Răzvan Simion. Artista a dat adevărul pe față!

12:20

O femeie din India a decis să-și părăsească soțul dintr-un motiv incredibil. Aceasta a depus actele de divorț la primărie din simplul motiv că nu-și mai suportă bărbatul, care, potrivit spuselor ei, miroase îngrozitor. Soni Devi a precizat că partenerul ei face baie doar o dată la 10 zile și că nu mai poate locui […] The post Caz incredibil: nu a mai suportat și a depus actele de divorț! “Soțul meu miroase urât, face baie o dată la 10 zile!” appeared first on Cancan.ro.