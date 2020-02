Incident de natură teroristă la Londra. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Un bărbat a fost împuşcat mortal de poliţişti

15:50

„Am aflat destul de târziu despre Ditrău, la o zi după ce era inflamat deja. Am primit un link cu un video în care adunătura de fierţi, inflamaţi de nişte ”speakeri motivaţionali” făceau gaşcă să sară la bătaie. Am crezut că nu înţeleg bine. Primarul bocea, altul se scremea. • Am rezistat câteva secunde, până m-am prins. Mi s-a umflat o venă de nervi când am priceput de ce erau ei atât de irascibili. Nu m-a interesat vreun moment limba în care îşi urlau nemulţumirile (legea e lege pentru toţi, d...