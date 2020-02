Ce meserie a avut Ramona Olaru înainte de a deveni asistenta lui Răzvan & Dani

13:00

Este supranumit "Bodyguardul lui Dumnezeu" și considerat "spaima interlopilor". Mircea Ursu este un dur, în adevăratul înțeles al cuvântului, provocându-i, fără reținere, pe toți capii lumii interlope. Dar, spre surprinderea tuturor, luptătorul în cușcă – fost bodyguard al lui Marian Iancu și Puiu Popovici – este, de fapt, învățător și educator acreditat, absolvind Liceul Pedagogic […]