BAFTA 2020 - ''1917'', în regia lui Sam Mendes, desemnat cel mai bun film britanic

Lungmetrajul ''1917'', regizat de Sam Mendes, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic duminică seara la Londra în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit ediţiei online a revistei Variety. La categoria ''cel mai bun film britanic'' au concurat peliculele: "1917", "Bait", "For Sama", "Rocketman", "Sorry We Missed You" şi "The Two Popes".La ediţia din 2019, această distincţie a revenit lungmetrajului "The Favourite", regizat de cineastul Yorgos Lanthimos.Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor BAFTA se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres