Mâinile negre alungate de pe fehér kenyér*

Au mai rămas doar câteva zile până la cel mai aşteptat one man show al anului – „Bruce Dickinson: What Does This Button Do?”. Muzicianul vine în România de această dată pentru a discuta cu fanii despre cariera sa, despre perioada petrecută alături, dar şi departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, despre bere, despre scrimă şi, nu în ultimul rând, despre cartea sa autobiografică.