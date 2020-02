Gigi Becali, intervenție devastatoare! A distrus 5 jucători de la FCSB și nu l-a menajat nici pe Vintilă: „De 15 ani n-am văzut așa ceva! N-avem cum să luăm titlul!”

22:30

CFR Cluj - FCSB 1-0 // Bogdan Argeș Vintilă, tehnicianul roș-albaștrilor, a oferit o primă reacție după eșecul suferit pe terenul campioanei CFR Cluj, unul în care FCSB n-a șutat nici măcar o dată pe spațiul porții.„Din păcate, terenul nu ne-a permis să jucăm ceea ce ne-am propus. Am avut unele situații de poartă, din păcate nu am reușit să marcăm. Am reușit să facem față acestui joc în forță al CFR-ului, dar o neglijență a dus la acest gol primit. ...