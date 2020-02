BAFTA 2020 - ''1917'', în regia lui Sam Mendes, desemnat cel mai bun film

02:00

Lungmetrajul ''1917'', în regia lui Sam Mendes, o poveste de supravieţuire plasată în timpul Primului Război Mondial, a dominat cea de-a 73-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), după ce a obţinut şapte trofee, inclusiv pentru ''cel mai bun film'' şi ''cel mai bun regizor'', notează ediţia online a revistei de specialitate Variety. ''Joker'', care a intrat în cursă cu cel mai mare număr de nominalizări - 11- , a câştigat trei premii, printre care pentru ''cel mai bun actor în rol principal'', decernat lui Joaquin Phoenix. Pelicula sud-coreeană ''Parasite'' a fost recompensată cu două premii, pentru ''cel mai bun scenariu original'' şi ''cel mai bun film străin''. ''The Irishman'', în regia lui Martin Scorsese, care a fost nominalizat în 10 categorii, nu a obţinut niciun premiu. Alte pelicule considerate favorite - ''Marriage Story'', ''Bombshell'', ''JoJo Rabbit'', ''Little Women'' şi ''Le Mans 66''- au câştigat fiecare câte un trofeu. ''1917'', cu nouă nominalizări, a câştigat primul trofeu al serii, în categoria ''cel mai bun film britanic'', devansând peliculele ''Bait'', ''For Sama'', ''Rocketman'', ''Sorry We Missed You'' şi ''The Two Popes''.Pelicula regizată de Sam Mendes, care a obţinut încasări de peste 207 milioane de dolari în box-office-ul mondial, a mai fost recompensată în categoriile tehnice: ''cel mai bun sunet'', ''cea mai bună imagine'', ''cea mai bună scenografie'' şi ''cele mai bune efecte vizuale''.Aşa cum era de aşteptat, ''1917'' a triumfat în categoria ''cea mai bună imagine'', recompensă primită de directorul de imagine Roger Deakins, care mai deţine în palmares 10 nominalizări BAFTA materializate în trofee pentru peliculele ''Blade Runner 2049'', ''True Grit'', ''No Country for Old Men'' şi ''The Man Who Wasn't There''.Mendes a câştigat pentru prima oară un premiu BAFTA pentru ''cel mai bun regizor''. Anterior, a obţinut un BAFTA în categoria ''cel mai bun film britanic'' cu ''Skyfall'' (2013). Foto: (c) Toby Melville / REUTERSSingura producţie britanică din competiţia pentru ''cel mai bun film'', ''1917'' a triumfat în cea mai importantă categorie a serii, devansând peliculele ''The Irishman'', ''Joker'', ''Once Upon A Time...in Hollywood'' şi ''Parasite''."A fost o sincronizare minunată cu toate aceste premii care au atras atenţia oamenilor spre film şi spre a merge să-l vadă în cinema. Ne bucurăm de fiecare moment", a declarat Mendes în cadrul ceremoniei.Un subiect recurent în legătură cu gala din această seară a fost lipsa diversităţii oglindită de lista nominalizaţilor, Academia Britanică de Film fiind intens criticată din acest punct de vedere. Referindu-se la acest aspect în discursul său din debutul galei, prezentatorul ceremoniei, Graham Norton, a glumit spunând că 2019 a fost anul când ''bărbaţii albi au reuşit, într-un final, să pătrundă în lumea cinemaului''.Joaquin Phoenix, care a câştigat premiul pentru ''cel mai bun actor în rol principal'' datorită interpretării sale din pelicula ''Joker'', a ţinut un discurs plin de forţă, acuzând industria că transmite ''un mesaj clar oamenilor de culoare şi anume că aceştia nu sunt bine-veniţi''."Cred că este obligaţia celor care au creat şi au perpetuat şi au beneficiat de pe urma unui sistem de opresiune să-l distrugă, aşa că această sarcină ne revine", a spus Phoenix.Cineastul Bong Joon Ho, regizorul peliculei ''Parasite'', o comedie neagră despre încercările unei familii sărace de a se insinua în vieţile bogaţilor lor angajatori, a câştigat premiul pentru ''cel mai bun scenariu original''. Cineastul sud-coreean şi-a exprimat surpriza la aflarea veştii câştigării premiului, mulţumind BAFTA pentru recompensarea unui scenariu scris într-o altă limbă decât engleza.Renee Zellweger a a fost desemnată ''cea mai bună actriţă în rol principal'' pentru pelicula biografică dedicată cântăreţi Judy Garland, iar Brad Pitt, ''cel mai bun actor în rol secundar'' pentru ''Once Upon A Time... in Hollywood''. Pitt, care a mai fost nominalizat de şase ori la premiile BAFTA şi a câştigat cu ''12 Years a Slave'', nu a putut participa la ceremonie, Margot Robbie fiind cea care a primit premiul în numele său. Ca o aluzie la Brexit, Pitt a spus - în nota scrisă citită de Robbie - ''Hei, britanicilor, am auzit că tocmai ce aţi rămas pe cont propriu. Bun venit în club!''.Cea de-a 15-a ediţie a Rising Star Award, o distincţie votată de public, a revenit actorului Michael Ward, cunoscut pentru rolurile din peliculele ''Top Boy'' şi ''Blue Story''. Prestigiosul premiu a fost câştigat la ediţii anterioare de Eva Green, Tom Hardy şi John Boyega, printre alţii. În discursul de acceptare a premiului, Ward a spus, vizibil emoţionat: ''Trebuie să cauţi oportunităţile şi să ai o viziune''.Preşedinta Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fost recompensată anul acesta cu BAFTA Fellowship, iar actorul, regizorul şi pionierul în domeniul jocului actoricesc 'motion-capture', Andy Serkis, a primit Outstanding British Contribution to Cinema Award.Ceremonia, care s-a desfăşurat la Royal Albert Hall din Londra, a fost prezentată pentru prima dată de Graham Norton. Cunoscut publicului pentru emisiunea de televiziune pe care o găzduieşte în fiecare vineri seară, Norton a preluat rolul de prezentator al galei de la Joanna Lumley, care a fost gazda ceremoniei timp de doi ani după plecare longevivului animator Stephen Fry. 