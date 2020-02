Premierul Orban vrea modificarea Legii pensiilor

02:20

​​​​​​​Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul de dragoste pentru azi, LUNI 3 FEBRUARIE 2020. Incepe saptamana Lunii pline de februarie in Leu, o Luna plina regala, maiestoasa, ca atunci cand intervine in scena regele! Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral: Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In plus, Mercur deja a inceput sa isi incetineasca ritmul pentru primul sau retrograd in 2020 ce va incepe in Pesti din 17 februarie.