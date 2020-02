Ciocnire violentă în județul Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență pentru înlăturarea pericolului de incendiu

20:10

Atac terorist la Londra! Mai multe persoane au fost înjunghiate. Atacatorul a fost împușcat de polițiști, iar ulterior acesta a murit. Incidentul a avut loc pe Streatham High Road. În mediul online, câţiva martori au scris că au auzit trei focuri de armă în jurul orei locale 14.00 şi că mai mulţi oameni erau trataţi […] The post Atac terorist la Londra! Mai multe persoane au fost înjunghiate: ”Se ținea de abdomen și a căzut într-o…” appeared first on Cancan.ro.