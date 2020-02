China anunţă că are nevoie urgent de măşti medicale în contextul agravării epidemiei cu coronavirus

09:50

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că în cazul de la Ditrău nu poate fi pusă o etichetă pe întreaga comunitate. „Noi am avut încă de miercurea trecută o reacţie corectă în ceea ce priveşte situaţia din Ditrău, şi parlamentarii noştri din zonă şi organizaţia naţională, prin care am respins orice formă de propagare a urii şi am spus că trebuie să ne calmăm, să păstrăm normalitatea şi să nu permitem nicio formă de extermism. Mă surprinde că o parte a pres...