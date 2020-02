Incendiu în București, în apropiere de sediul Poliției Capitalei

12:10

Ți s-a întâmplat și ție de multe ori să te gândești: oare de ce nu am o geantă mai mare la mine sau un rucsac când merg la cumpărături sau când ies în oraș și am nevoie de o haină în plus pentru orice eventualitate? Dacă da, atunci ai primit deja răspunsul la întrebarea: ”De […]